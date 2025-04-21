TROLLSOL

$TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG.

Nom de la cryptomonnaieTROLLSOL

ClassementNo.565

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%0,33

Offre en circulation998.888.363,585476

Offre maximale1.000.000.000

Offre totale998.888.363,585476

Taux de circulation0.9988%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.282892310338584,2025-08-22

Prix le plus bas0.001813504133489316,2025-04-21

Blockchain publiqueSOL

Secteur

