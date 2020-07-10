TRUSTSWAP

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

Nom de la cryptomonnaieTRUSTSWAP

ClassementNo.1353

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.57%

Offre en circulation99,995,164

Offre maximale0

Offre totale99,995,164.26708125

Taux de circulation%

Date d'émission2020-07-10 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique5.02240699,2021-04-16

Prix le plus bas0.0125283595814,2020-07-13

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

