Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders.

Nom de la cryptomonnaieTRVL

ClassementNo.2201

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,04%

Offre en circulation416.648.589,4343652

Offre maximale1.000.000.000

Offre totale1.000.000.000

Taux de circulation0.4166%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.5575970830693988,2021-11-28

Prix le plus bas0.001208075144627093,2025-12-23

Blockchain publiqueETH

