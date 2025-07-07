TSLAX

Tesla xStock (TSLAx) est un certificat de suivi émis sous forme de tokens SPL sur Solana et ERC-20. TSLAx suit le prix de l'action Tesla, Inc. (l'actif sous-jacent). TSLAx est conçu pour offrir aux participants éligibles du marché des cryptomonnaies un accès conforme à la réglementation au prix de l'action Tesla, Inc., tout en conservant les avantages de la technologie blockchain.

Nom de la cryptomonnaieTSLAX

ClassementNo.351

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)14,280.76%

Offre en circulation164,498.04088644

Offre maximale∞

Offre totale164,498.04088644

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique497.08075828487006,2025-12-22

Prix le plus bas290.2836164741007,2025-07-07

Blockchain publiqueSOL

