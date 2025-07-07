TSLAX

Tesla xStock (TSLAx) est un certificat de suivi émis sous forme de tokens SPL sur Solana et ERC-20. TSLAx suit le prix de l'action Tesla, Inc. (l'actif sous-jacent). TSLAx est conçu pour offrir aux participants éligibles du marché des cryptomonnaies un accès conforme à la réglementation au prix de l'action Tesla, Inc., tout en conservant les avantages de la technologie blockchain.

Nom de la cryptomonnaieTSLAX

ClassementNo.351

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)14,280.76%

Offre en circulation164,498.04088644

Offre maximale

Offre totale164,498.04088644

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique497.08075828487006,2025-12-22

Prix le plus bas290.2836164741007,2025-07-07

Blockchain publiqueSOL

IntroductionTesla xStock (TSLAx) est un certificat de suivi émis sous forme de tokens SPL sur Solana et ERC-20. TSLAx suit le prix de l'action Tesla, Inc. (l'actif sous-jacent). TSLAx est conçu pour offrir aux participants éligibles du marché des cryptomonnaies un accès conforme à la réglementation au prix de l'action Tesla, Inc., tout en conservant les avantages de la technologie blockchain.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
TSLAX/USDT
Tesla xStock
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (TSLAX)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
TSLAX/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (TSLAX)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...