Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Nom de la cryptomonnaieTWT

ClassementNo.113

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.81%

Offre en circulation429,860,515.46

Offre maximale999,860,531.46

Offre totale999,860,531.46

Taux de circulation0.4299%

Date d'émission2020-04-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.7177649227203773,2022-12-11

Prix le plus bas0.00647761834255,2020-07-31

Blockchain publiqueBSC

