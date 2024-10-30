UDS

Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.

Nom de la cryptomonnaieUDS

ClassementNo.219

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.12%

Offre en circulation76,520,516.38920309

Offre maximale250,000,000

Offre totale250,000,000

Taux de circulation0.306%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.1563816123124226,2025-12-03

Prix le plus bas0.040078546924565576,2024-10-30

Blockchain publiqueETH

