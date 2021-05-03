UNI

Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

Nom de la cryptomonnaieUNI

ClassementNo.30

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0011%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)58.68%

Offre en circulation635,171,562.7469889

Offre maximale0

Offre totale899,806,420.0370889

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique44.9740635,2021-05-03

Prix le plus bas0.418997551386,2020-09-17

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

