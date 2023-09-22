VARA

Vara network is a revolutionary Web 3.0 application platform. Supporting parallel data processing for deep scalability, Vara's unique architecture enables new design patterns and features within programs — driving the next generation of Web3 dApps.

Nom de la cryptomonnaieVARA

ClassementNo.1276

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation4,674,835,025

Offre maximale0

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.19529,2023-09-22

Prix le plus bas0.000821038897645213,2025-12-31

Blockchain publiqueVARA

IntroductionVara network is a revolutionary Web 3.0 application platform. Supporting parallel data processing for deep scalability, Vara's unique architecture enables new design patterns and features within programs — driving the next generation of Web3 dApps.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.