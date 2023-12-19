VC

The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.

Nom de la cryptomonnaieVC

ClassementNo.2208

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.07%

Offre en circulation455,067,359.5429233

Offre maximale0

Offre totale961,423,252.2398705

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.22156860290310043,2023-12-19

Prix le plus bas0.001659018607184877,2026-01-08

Blockchain publiqueVC

