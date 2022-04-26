VOLT

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Nom de la cryptomonnaieVOLT

ClassementNo.1487

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation54,766,287,142,827

Offre maximale69,000,000,000,000

Offre totale69,000,000,000,000

Taux de circulation0.7937%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000003512928725348,2022-04-26

Prix le plus bas0.000000065413262819,2026-01-09

Blockchain publiqueETH

IntroductionVolt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Secteur

Réseaux sociaux

VOLT/USDT
Volt Inu V3
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (VOLT)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Info
