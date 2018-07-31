VTHO

VeThor Token (VTHO) is the utility token of the VeChainThor blockchain, serving as gas for transactions, smart contracts, and on-chain activities. Its use is essential for network functionality. VeChain’s dual-token model separates VET (value) from VTHO (utility), ensuring predictable costs and scalability. VTHO is also earned through the StarGate staking program, adding value for users. As a VIP-180 Standard token, it underpins VeChain’s mission to support blockchain adoption and real-world applications. With rising transaction demand driving utility and potential value, VTHO remains a core asset in the expanding VeChain ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieVTHO

ClassementNo.316

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation97,398,080,409

Offre maximale0

Offre totale97,398,080,409

Taux de circulation%

Date d'émission2018-07-31 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.0420125,2018-08-01

Prix le plus bas0.000152617258992,2020-03-13

Blockchain publiqueVET

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

2025 Recap
