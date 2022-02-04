WALLET

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

Nom de la cryptomonnaieWALLET

ClassementNo.1039

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation699,649,254.9240915

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale699,649,254.9240915

Taux de circulation0.6996%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.20064258285841255,2022-02-04

Prix le plus bas0.000638616003044836,2024-05-12

Blockchain publiqueETH

IntroductionAmbire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.