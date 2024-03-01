WAXL

Axelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability.

Nom de la cryptomonnaieWAXL

ClassementNo.320

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.65%

Offre en circulation1,100,391,851.151272

Offre maximale0

Offre totale1,227,992,809.399047

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.6570520358937704,2024-03-01

Prix le plus bas0.06707001330181686,2025-12-31

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

