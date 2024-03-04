WELSH

Welshcorgicoin is the first memecoin built on Bitcoin using Stacks (STX) blockchain. $WELSH will grow to become Stacks’ mascot and ambassador, helping onboard new users to Stacks, building new and exciting solutions for the ecosystem, the cutest dog can do it all.

Nom de la cryptomonnaieWELSH

ClassementNo.2098

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation10,000,000,000

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.015464798480028056,2024-03-04

Prix le plus bas0.000035998452393249,2025-12-15

Blockchain publiqueSTACKS

