WXT

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

Nom de la cryptomonnaieWXT

ClassementNo.3699

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%0,00

Offre en circulation0

Offre maximale0

Offre totale6.000.000.000

Taux de circulation%

Date d'émission2023-08-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0,01 USDT

Sommet historique0.04583334799180161,2025-09-18

Prix le plus bas0.01076131063143907,2024-09-06

Blockchain publiqueETH

