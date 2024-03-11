XAI

Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

Nom de la cryptomonnaieXAI

ClassementNo.564

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.43%

Offre en circulation1,921,902,246.0409336

Offre maximale2,500,000,000

Offre totale2,106,402,480.4115558

Taux de circulation0.7687%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.5967215506622041,2024-03-11

Prix le plus bas0.01025686279037974,2025-10-10

Blockchain publiqueARB

IntroductionXai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.