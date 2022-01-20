XCAD

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

Nom de la cryptomonnaieXCAD

ClassementNo.2137

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.28%

Offre en circulation174,817,959.82330224

Offre maximale200,000,000

Offre totale194,817,990.59156618

Taux de circulation0.874%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique9.064501091879395,2022-01-20

Prix le plus bas0.005083206477455073,2026-01-09

Blockchain publiqueETH

