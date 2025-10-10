XCL

xCellar is a DeFi protocol powered by the Fawkes Formula, providing untraceable and secure transactions on the blockchain. It's designed to give users complete financial privacy and control over their assets.

Nom de la cryptomonnaieXCL

ClassementNo.1571

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation933,000,000

Offre maximale950,000,000

Offre totale950,000,000

Taux de circulation0.9821%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.026490940102004847,2025-10-10

Prix le plus bas0.002480501181173691,2025-11-25

Blockchain publiqueETH

