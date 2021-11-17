XCV

XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.

Nom de la cryptomonnaieXCV

ClassementNo.2537

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation790,640,622

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.7906%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.9394895604124345,2021-11-17

Prix le plus bas0.000264223930471337,2025-02-04

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

XCarnival
