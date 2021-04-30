XELS

XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

Nom de la cryptomonnaieXELS

ClassementNo.2294

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.28%

Offre en circulation21,000,000

Offre maximale21,000,000

Offre totale21,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission2021-04-30 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique5.4720479829280375,2022-06-11

Prix le plus bas0.028277879963664116,2026-01-05

Blockchain publiqueETH

