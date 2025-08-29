XLAB

Dexlab est une plateforme de lancement et de trading de meme coins sur Solana. Elle a permis le lancement de plus de 200 000 tokens, dont des succès viraux comme BONK, Slerf et PONKE. Grâce à des intégrations avancées et à une communauté dynamique, Dexlab accompagne la nouvelle génération de création de tokens décentralisés.

Nom de la cryptomonnaieXLAB

ClassementNo.2807

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation351,666,666,667

Offre maximale5,000,000,000,000

Offre totale4,999,990,000,000

Taux de circulation0.0703%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000020824547284648,2025-08-29

Prix le plus bas0.000000477214802538,2025-12-27

Blockchain publiqueSOL

