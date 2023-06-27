XNA

Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets.

Nom de la cryptomonnaieXNA

ClassementNo.1828

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation16,275,265,875.71309

Offre maximale21,000,000,000

Offre totale16,275,265,875.71309

Taux de circulation0.775%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.006802428768499582,2023-11-26

Prix le plus bas0.000070314496375403,2023-06-27

Blockchain publiqueXNA

IntroductionNeurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets.

Secteur

Réseaux sociaux

