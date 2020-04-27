XPR

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

Nom de la cryptomonnaieXPR

ClassementNo.282

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,01%

Offre en circulation28.309.769.110,2089

Offre maximale0

Offre totale31.288.259.542,4949

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.100692277415,2020-04-27

Prix le plus bas0.000550770122659095,2023-10-19

Blockchain publiquePROTO

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

2025 Recap
