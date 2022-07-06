XRPAYNET

XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless.

Nom de la cryptomonnaieXRPAYNET

ClassementNo.3182

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation5,613,529,403.74

Offre maximale29,992,295,954.49

Offre totale29,992,295,954.49

Taux de circulation0.1871%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.014988003206414113,2022-07-06

Prix le plus bas0.000009989721663635,2026-01-07

Blockchain publiqueXRP

Secteur

Réseaux sociaux

