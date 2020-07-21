YFI

Nom de la cryptomonnaieYFI

ClassementNo.242

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)26,390.11%

Offre en circulation35,091.98993094

Offre maximale0

Offre totale36,646.35701814

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique93435.53362241,2021-05-12

Prix le plus bas739.439122489,2020-07-21

Blockchain publiqueETH

IntroductionYearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

Secteur

Réseaux sociaux

