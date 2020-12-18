ZANO

Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).

Nom de la cryptomonnaieZANO

ClassementNo.229

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)11,30%

Offre en circulation15.003.301

Offre maximale0

Offre totale14.994.906,93

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique18.18416003270963,2025-01-07

Prix le plus bas0.19191742,2020-12-18

Blockchain publiqueZANO

Secteur

Réseaux sociaux

