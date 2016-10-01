ZEC

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Nom de la cryptomonnaieZEC

ClassementNo.16

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché0.0025%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)3 856,12%

Offre en circulation16 475 584,2905448

Offre maximale21 000 000

Offre totale16 475 558,1655448

Taux de circulation0.7845%

Date d'émission2016-10-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique5941.7998046875,2016-10-29

Prix le plus bas15.96914388442235,2024-07-05

Blockchain publiqueZEC

