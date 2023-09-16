ZEPH

Zephyr is an Untraceable, Over-Collateralized, Stablecoin Protocol. It has given rise to an incentivized, private financial ecosystem that features industry-leading yield mechanics. Zephyr has merged and innovated upon two battle-tested giants: Monero (privacy) and the Djed Protocol (stability).

Nom de la cryptomonnaieZEPH

ClassementNo.3877

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)3.94%

Offre en circulation10,911,880.24555555

Offre maximale0

Offre totale10,911,880.24555555

Taux de circulation%

Date d'émission2023-09-16 16:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique969.0143507315952,2023-11-23

Prix le plus bas0.06373648768174803,2023-11-23

Blockchain publiqueZEPH

