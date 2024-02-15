ZETA

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

Nom de la cryptomonnaieZETA

ClassementNo.289

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.52%

Offre en circulation1,218,000,000

Offre maximale2,100,000,000

Offre totale2,100,000,000

Taux de circulation0.58%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.854005954477877,2024-02-15

Prix le plus bas0.06227932058906968,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

