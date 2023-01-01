Q2 : Comment le P&L est-il calculé ?

Formule : P&L = (Prix de clôture – Prix d'entrée) × Effet de levier × Nombre d'actions × Direction (Long = +1, Short = -1)

Exemples :

1) Profit d'une position longue : acheter 1 action Apple (AAPL) à 100 $ (en supposant qu'un contrat représente 1 action) et clôturer à 105 $. Profit = (105 – 100) × 1 × 1 = 5 $.

2) Profit d'une position courte : vendre 1 action Tesla (TSLA) à 200 $, puis clôturer à 195 $. Profit = (195 – 200) × 1 × 1 × (−1) = 5 $.