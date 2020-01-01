Qu'est-ce que les Memecoins ?

Les Memecoins sont le divertissement du monde de la cryptomonnaie. Issus de la culture internet, des blagues et des Memes, ils commencent souvent comme des tokens ludiques et modestes inspirés par presque n'importe quoi. Par exemple, une photo virale d'un chien est devenue DOGE , le Memecoin le plus tendance, ainsi que les Memes d'internet tendance tel que CHILLGUY

Malgré leurs origines comiques, les Memecoins sont connus pour leurs fluctuations de prix et leur excitation. Bien qu'ils n'offrent pas la même utilité ou vision à long terme que les cryptomonnaies établies comme le BTC, leur attrait réside dans la communauté et le parcours palpitant qu'ils offrent. Que vous soyez là pour les Memes ou pour saisir la prochaine grande opportunité, les Memecoins sont une partie amusante et imprévisible du paysage des cryptomonnaies.