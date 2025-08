Trading en pré-ouverture

Le trading en pré-ouverture est un service OTC (Over-The-Counter) offert par MEXC. Il permet aux traders d'acheter et de vendre de nouveaux tokens avant qu'ils ne soient officiellement listés sur les plateformes d'échange. Ce modèle de trading permet aux acheteurs et aux vendeurs de fixer les prix et d'apparier les transactions de manière indépendante, leur permettant ainsi de trader au prix souhaité.