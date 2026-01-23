Le lari géorgien (GEL) est la monnaie officielle de la Géorgie. Le lari géorgien joue un rôle essentiel dans l'économie du pays, car il sert de moyen d'échange pour les biens et services et est utilisé dans tous les aspects de la vie économique quotidienne, du commerce à la finance, des petites transactions de détail aux opérations bancaires et gouvernementales à grande échelle.

Le lari géorgien est émis et régulé par la Banque nationale de Géorgie, la banque centrale du pays. La banque centrale veille notamment à maintenir la valeur et la stabilité du lari, ce qui est crucial pour la stabilité économique globale du pays. Le lari géorgien est divisé en 100 tetri ; des pièces et des billets sont émis en plusieurs coupures afin de faciliter un large éventail de transactions.

Sur le marché financier mondial, le lari géorgien est soumis à des fluctuations du taux de change, comme toute autre monnaie. Le taux de change du lari par rapport aux autres devises dépend de divers facteurs tels que les flux commerciaux, l'inflation, les taux d'intérêt et les événements géopolitiques. Ces facteurs peuvent influencer le pouvoir d'achat du lari ainsi que le coût des importations et des exportations.

Bien que le lari géorgien ne soit pas une monnaie de réserve majeure, il reste néanmoins négocié sur le marché des changes. Les taux de change entre le lari et d'autres devises sont disponibles auprès des banques et des services de change. De plus, le lari figure également dans le panier de devises du Fonds monétaire international, ce qui souligne son rôle dans la finance internationale.

En conclusion, le lari géorgien est bien plus qu'un simple symbole d'identité nationale. C'est un outil essentiel pour l'activité économique en Géorgie et joue un rôle dans le commerce et la finance internationaux. Comme toutes les monnaies, il est soumis à divers facteurs qui déterminent sa valeur par rapport aux autres devises. Néanmoins, il continue de remplir sa fonction principale de moyen d'échange pour les biens et services au sein de l'économie géorgienne.