La paʻanga tongienne est la monnaie officielle du Royaume de Tonga, un État souverain polynésien et archipel situé dans le Pacifique Sud. Elle est communément désignée par le symbole « T$ », tandis que son code monétaire ISO 4217 est TOP. Cette monnaie joue un rôle essentiel dans l'économie tongienne et est utilisée dans les transactions quotidiennes au sein du pays.

La paʻanga est divisée en 100 seniti, à l'instar de nombreuses autres monnaies qui se divisent en cents. Cela permet d'effectuer des transactions financières précises et de fixer les prix des biens et services sur le marché tongien. Les pièces sont disponibles en plusieurs coupures : 1, 2, 5, 10, 20 et 50 seniti, ainsi qu'en 1 et 2 paʻanga. Les billets sont émis en coupures de 1, 2, 5, 10, 20, 50 et 100 paʻanga.

En tant que monnaie fiduciaire, la paʻanga tongienne n'est pas adossée à une matière première physique telle que l'or ou l'argent. Au contraire, sa valeur repose sur la stabilité économique et la solvabilité du gouvernement tongien. La Banque nationale de réserve de Tonga est chargée d'émettre cette monnaie et de gérer sa circulation, garantissant ainsi la stabilité du système monétaire du pays.

Sur le marché international des changes, la paʻanga tongienne est échangée contre d'autres devises. Comme toutes les monnaies, son taux de change fluctue en fonction de divers facteurs économiques, notamment la balance commerciale de Tonga, sa performance économique et sa stabilité politique. Ces taux peuvent avoir un impact direct sur le coût des produits importés et sur la valeur des exportations, influençant ainsi l'économie dans son ensemble.

La paʻanga tongienne joue un rôle crucial dans la vie économique de Tonga, facilitant les échanges commerciaux à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Comme toute monnaie, la santé et la stabilité de la paʻanga sont étroitement liées à la santé économique globale de Tonga. Malgré sa portée limitée à l'échelle mondiale, elle constitue un élément essentiel de l'économie tongienne et un instrument clé de la politique monétaire du pays.