Etkinlik Kuralları

1 . Bu etkinlik, KYC doğrulamasını tamamlayan kullanıcılara açıktır. Doğrulama durumunuzu buradan kontrol edebilirsiniz.

2 . Katılım uygunluğu, etkinlik sona erdikten sonra doğrulanacaktır. Konum koşullarını karşılamayan kullanıcılar ödül almaya hak kazanamayacaktır.

3 . Bu etkinlik için yalnızca banka kartı veya kredi kartı ile yapılan yatırma işlemleri geçerlidir.

4 . MEXC, tüm kullanıcıları sıkı bir şekilde inceleyecektir. Hesap açma veya etkinliğe kaydolma için komut dosyaları, botlar, tekrarlanan işlemler veya otomasyon gibi teknik yöntemlerin kullanılması en kısa sürede diskalifiye ile sonuçlanacaktır. Usulsüz yöntemler yalnızca hesap açma veya etkinlik katılımının belirli aşamalarında kullanılsa bile bu kural geçerli olacaktır. Ek olarak, özellikle "MEXC Alış", "MEXC Giriş Yap", "MEXC Resmi" veya "MEXC OTC" gibi anahtar kelimelerle yanıltıcı SEO faaliyetlerinde bulunan kullanıcılar da etkinlikten diskalifiye edilecektir.

5 . Bu kurallar, tarihinde yürürlüğe girecektir. MEXC, etkinlik hükümlerini gözden geçirme ve kötü niyetli davranış veya platformun kötüye kullanılması durumlarında kullanıcılara ve varlıklarına karşı da dâhil olmak üzere gerekli önlemleri alma yetkisine sahiptir.

6 . Ödüller, her etkinlik döneminin bitiminden sonra 7 iş günü içinde dağıtılacak ve nihai sıralamaya göre paylaştırılacaktır.

7 . Tüm katılımcılar, MEXC'nin Hizmet Şartları'na kesinlikle uymalıdır. MEXC, etkinlik süresince toplu hesap açma veya yasa dışı ya da dolandırıcılık içeren diğer faaliyetler de dâhil olmak üzere herhangi bir hileli veya kötü niyetli davranışta bulunan kullanıcıları diskalifiye etme yetkisine sahiptir.

8 . MEXC, bu koşullar hakkında son kararı verme yetkisine sahiptir. Bu koşullarda değişiklik yapılabileceğinin veya etkinliğin önceden haber verilmeksizin iptal edilebileceğinin lütfen farkında olun. Bu koşullardaki güncellemeleri ve etkinlik ayrıntılarını düzenli olarak kontrol ederek bilgi sahibi olabilirsiniz.