Hızlı Alış
Tutar
Alınacak tutar
USDT
Referans Fiyatı:
Banka Kartı:
Kart Ekle
Lütfen ödeme yapmadan önce hesabınıza banka/kredi kartı bağlayın.
Anladım
Anladım
Oceanblue Fintech UAB tarafından sağlanan hizmetleri ziyaret ediyorsunuz. "Hemen Satın Al" butonuna tıklayarak Oceanblue Fintech UAB Hükümler ve Koşullar ve Gizlilik Politikası bilgilendirmesini okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi beyan ediyorsunuz.
Süreç Nasıl İşler?
  • Gelişmiş KYC doğrulamasını ve ek doğrulamayı tamamlayın
    Banka/kredi kartı hizmetlerini kullanmak için yukarıdaki doğrulamaları tamamlamanız gerekmektedir
    KYC
  • Kart Bağlamayı Tamamlayın
    Kredi/banka kartı hizmetlerini kullanırken, işlem yapmadan önce banka kartınızı bağlamanız gerekir
    Hemen Bağlayın
  • Emir Verin
    Sistemden teklifleri alın ve işlem yapmak için alım satım sürecini takip edin
  • İşlem Tamamlandı
    Tebrikler, işleminiz başarılı oldu. Artık vadeli işlem piyasasında alım satım yapmaya başlayabilirsiniz!
    Vadeli İşlemler
SSS
T+N Çekim Limiti
Daha fazla bilgi edinin
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen sorularınız için bir OTC ticket talebi gönderin.