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Banka Kartı:
Kart Ekle
Lütfen ödeme yapmadan önce hesabınıza banka/kredi kartı bağlayın.
Anladım
Anladım
Oceanblue Fintech UAB tarafından sağlanan hizmetleri ziyaret ediyorsunuz. "Hemen Satın Al" butonuna tıklayarak Oceanblue Fintech UAB
Hükümler ve Koşullar
ve
Gizlilik Politikası
bilgilendirmesini okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi beyan ediyorsunuz.
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Süreç Nasıl İşler?
Gelişmiş KYC doğrulamasını ve ek doğrulamayı tamamlayın
Banka/kredi kartı hizmetlerini kullanmak için yukarıdaki doğrulamaları tamamlamanız gerekmektedir
KYC
Kart Bağlamayı Tamamlayın
Kredi/banka kartı hizmetlerini kullanırken, işlem yapmadan önce banka kartınızı bağlamanız gerekir
Hemen Bağlayın
Emir Verin
Sistemden teklifleri alın ve işlem yapmak için alım satım sürecini takip edin
İşlem Tamamlandı
Tebrikler, işleminiz başarılı oldu. Artık vadeli işlem piyasasında alım satım yapmaya başlayabilirsiniz!
Vadeli İşlemler
SSS
T+N Çekim Limiti
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Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen sorularınız için bir
OTC ticket talebi
gönderin.