Süreç Nasıl İşler? Gelişmiş KYC doğrulamasını ve ek doğrulamayı tamamlayın Banka/kredi kartı hizmetlerini kullanmak için yukarıdaki doğrulamaları tamamlamanız gerekmektedir KYC

Kart Bağlamayı Tamamlayın Kredi/banka kartı hizmetlerini kullanırken, işlem yapmadan önce banka kartınızı bağlamanız gerekir Hemen Bağlayın

Emir Verin Sistemden teklifleri alın ve işlem yapmak için alım satım sürecini takip edin

İşlem Tamamlandı Tebrikler, işleminiz başarılı oldu. Artık vadeli işlem piyasasında alım satım yapmaya başlayabilirsiniz! Vadeli İşlemler

SSS

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