MEXC MasterCard
MEXC MasterCard için başvurun ve kripto bakiyenizle para yatırın
Başvuru Kuralları
Hemen Başvur
1
Küresel Harcamalar
Hemen Başvur
1
Dünya çapında çevrimiçi alışverişlerinizde kullanın
Kripto bakiyenizle istediğiniz zaman para yatırın
Sadece 3 Adımda Yeni Kart Oluşturun
Çevrimiçi Başvur
MEXC websitesi üzerinden çevrimiçi MasterCard başvurusu yapmak için gelişmiş KYC doğrulamasını tamamlamanız, pasaportunuzu ve kişisel fotoğrafınızı sağlamanız gerekmektedir.
Çevrimiçi Etkinleştir
Başvurunuz onaylandıktan sonra, MEXC MasterCard'ınızı çevrimiçi olarak etkinleştirebilir ve MEXC hesabınız üzerinden kartınıza para yatırabilirsiniz.
Kartınız Hazır
MEXC MasterCard'ınız etkinleştirildi. MEXC MasterCard'ınızı harcamalarınızda kullanabilirsiniz.
Avantajlar
Daha Basit
Çevrimiçi başvurun, randevu almanız gerekmez.
Sanal kart hemen kullanılabilir.
Daha Güvenli
3D Secure (3DS) işlemlerinizin güvenle gerçekleşmesini sağlar.
Her yapılan işlem için akıllı telefonunuzdan gerçek zamanlı uyarılar alın ve para akışınızı her an takip edin.
Daha Kullanışlı
Bu kart, MasterCard ağı üzerinden dünya çapında online alışverişi destekler.