P2P işlemlerini üç aşamada tamamlayın ve sıfır işlem ücretiyle kripto satın alın!
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1. Reklamınızı Seçin
İstediğiniz fiyat ve ödeme yöntemine sahip olan reklamı seçin. Emri tamamlamak için satın alma miktarınızı ve işlem tutarınızı girin.
2. Satıcıya Ödeme Yapın
Önerilen ödeme yöntemleri aracılığıyla satıcıya ödemenizi gerçekleştirin. İlk işleminizi tamamladıktan sonra [Transfer Tamamlandı, Satıcıyı Bilgilendir] seçeneğine tıklayın. MEXC, ek ücret tahsil etmeyecektir.
3. Kriptonuzu Alın
Satıcı, ödemeyi aldıktan sonra kriptoyu serbest bırakacaktır. Aldığınız kriptoları incelemek için İtibari Para Hesabı'na gidin.