ABOND

ApeBond, merkeziyetsiz finans (DeFi) projeleri ve toplulukları için sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya odaklanan çok zincirli bir bağlanma protokolüdür. ApeBond, Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon (DAO) yönetimi altında faaliyet göstermektedir ve aynı zamanda güvenli, şeffaf ve küresel olarak erişilebilir bir şekilde finansal yenilik sağlamayı amaçlayan bir dizi DeFi hizmeti ve aracı sunmaktadır.

Kripto AdıABOND

Maksimum Arz455,803,142.7

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz343,763,856.98

Arz Fiyatı--