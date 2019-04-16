AB

Protokol ekonomik altyapısı, protokol ekonomisinin altyapısı olarak Newton, dijital kimlik, tedarik zinciri, işlem, ödeme vb. içeren bir "süper değişim protokolü" oluşturmuştur. Newton böyle bir protokol geliştirir ve alt katmanın geçmesi gerekir. süper değişim protokolünü desteklemek için bir blok zinciri gibi bir blok zinciri aracılığıyla Teknoloji, çok merkezli İnternet teknolojisi, atomik karma teknolojisi vb. Sonuçta geliştiriciler, süper değişim protokolüne dayalı olarak ödeme, alışveriş merkezi ve sigorta gibi DAPP uygulamaları geliştirebilir.

Kripto AdıAB

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