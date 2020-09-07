ACH

2018 yılında Singapur'da kurulan Alchemy Pay (ACH), küresel tüketiciler, yatırımcılar, geliştiriciler ve kurumlar için itibari para ve kripto ekonomilerini sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan ödeme çözümleri sağlayıcısıdır. Çevrimiçi ve çevrimdışı yatırımcılara hem itibari hem de kripto için uygun onaylar sağlar. Blok zinciri ekosistemlerine kolay katılıma izin verir ve web3 hizmetlerini son derece erişilebilir hale getirir. Bugün Alchemy Pay, 300 ödeme kanalıyla 70'ten fazla ülkede desteklenmektedir. Binance, Shopify, NIUM ve QFPay gibi sektör liderleriyle ortaklıklar kurarak 2 milyondan fazla yatırımcıyla temas noktalarına sahiptir. Alchemy Pay'in tokenı ACH, Ethereum blok zincirine özgü ERC20 tokenidir.

Kripto AdıACH

Maksimum Arz9,999,999,999.999989

Arz Tarihi2020-09-07 00:00:00

Dolaşımdaki Arz8,956,622,045.11716

Arz Fiyatı--

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
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Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ACH/USDC
Alchemy
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ACH)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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