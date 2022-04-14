AGT

Alaya AI, kullanıcıların verilerini sahiplenmelerini, bunlardan gelir elde etmelerini ve kontrol etmelerini sağlayan yeni nesil merkeziyetsiz bir yapay zekâ platformudur. Ölçeklenebilirlik ve kullanıcı gizliliği göz önünde bulundurularak geliştirilen Alaya, Web3'te verilerin yapay zekâyı nasıl beslediğini dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Kripto AdıAGT

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaAlaya AI, kullanıcıların verilerini sahiplenmelerini, bunlardan gelir elde etmelerini ve kontrol etmelerini sağlayan yeni nesil merkeziyetsiz bir yapay zekâ platformudur. Ölçeklenebilirlik ve kullanıcı gizliliği göz önünde bulundurularak geliştirilen Alaya, Web3'te verilerin yapay zekâyı nasıl beslediğini dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

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