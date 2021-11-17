AINETWORK

AI Network, Web3 çağında "Yapay Zeka için İnternet" olmayı amaçlıyor ve bireylerin sorunsuz bir şekilde yapay zeka yaratabilecekleri ve yapay zeka ile etkileşim kurabilecekleri, işbirliğini teşvik edebilecekleri ve insan deneyimini geliştirebilecekleri bir platform sunuyor.

Kripto AdıAINETWORK

SıralamaNo.4182

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

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İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

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Maksimum Arz0

Toplam Arz700,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.7370651155252147,2021-11-16

En Düşük Fiyat0,2021-11-17

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaAI Network, Web3 çağında "Yapay Zeka için İnternet" olmayı amaçlıyor ve bireylerin sorunsuz bir şekilde yapay zeka yaratabilecekleri ve yapay zeka ile etkileşim kurabilecekleri, işbirliğini teşvik edebilecekleri ve insan deneyimini geliştirebilecekleri bir platform sunuyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
AINETWORK/USDT
AI Network
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24 sa En Yüksek
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24 sa En Düşük
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24 sa Hacim (AINETWORK)
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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
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