ALE

Project Ailey, oyun, film ve metaverse genelinde sınırsız olanaklar sunan ilk yapay zekâ destekli Birincil Aracıdır. Ailey, Aileyverse'de yaşayan, kendi kişiliğine sahip dinamik, kişiselleştirilmiş bir karakterdir. Cihaz üzerinde SLM tarafından desteklenen Ailey, hiper-kişiselleştirilmiş hizmetler sunar ve insan benzeri bir varlık aracılığıyla kullanıcılarla etkileşime girer. $ALE tokeni, Aileyverse ekosistemini yönlendirerek eşya satın alımlarını, kozmetik yükseltmeleri, NFT işlemlerini ve ödülleri mümkün kılar. Kullanıcılar Ailey'nin görünümünü özelleştirebilir ve etkinliklere katılarak katılımı artırmak ve ekosistemin büyümesini sağlamak için $ALE token kazanabilirler.

Kripto AdıALE

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz--

Arz Fiyatı--