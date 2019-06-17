ALGO

Algorand, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) profesör, Gödel Ödülü sahibi, Turing Ödülü sahibi Silvio Micali tarafından yönetilen bir blockchain projesi. Proje, tanınmış VC'ler Pillar ve Union Square Ventures dahil olmak üzere yatırımcılardan 4 milyon dolarlık bir başlangıç ​​turunu başarıyla topladı. Algorand bir teşvik mekanizması sunmaz veya dijital kripto para birimleri yayınlamaz.Projenin kendisi geniş bir pazar alanına sahiptir.Blockchain'in verimliliğini artırır ve BA*'nın fikir birliği mekanizması ve kriptografik piyango gibi teknolojik yenilikler yoluyla blok zincirinin uygulama beklentilerini genişletir. Silikon Vadisi büyük bir üne sahiptir.

Kripto AdıALGO

Maksimum Arz10,000,000,000

Arz Tarihi2019-06-17 00:00:00

Dolaşımdaki Arz8,566,450,481.757858

Arz Fiyatı0.05 USDT