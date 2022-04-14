ANVL

Anvil, teminatları yöneten ve tamamen güvenli borç veren Ethereum tabanlı akıllı sözleşmelerden oluşan bir sistemdir. Birincil örnek, doğrulanmış fonları çeken kağıt bir banka çekine benzeyen ve ekonomik bir ödeme garantisi sağlayan bir akreditiftir (LOC). Anvil, varlıkların şeffaflığını ve güvene dayalı olmayan bir şekilde doğrulanmasını sağlayarak karşı taraf riskini azaltır. Protokol, merkeziyetsiz ve geleneksel finansın tamamında teminatı içerecek şekilde maksimum verimlilik ve genişletilebilirlik için tasarlanmıştır.

Kripto AdıANVL

Maksimum Arz100,000,000,000

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