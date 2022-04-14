AO

Mevcut merkeziyetsiz hesaplama sistemlerinin aksine AO, ağın doğrulanabilirliğini ve güven minimizasyonunu korurken boyut ve biçim üzerinde protokol zorlamalı sınırlamalar olmaksızın hesaplamayı destekler. AO bunu, dağıtılmış bir ağdaki heterojen bir düğüm kümesinde barındırılan tek, birleşik bir bilgi işlem ortamı olarak gerçekleştirir. Açık bir mesaj geçirme katmanı aracılığıyla koordine edilen rastgele sayıda paralel süreci desteklemek üzere tasarlanmıştır. Bu standart, bağımsız olarak çalışan süreçleri, tıpkı bağımsız sunuculardaki websitelerinin köprüler aracılığıyla birleşik bir deneyim oluşturması gibi, uyumlu bir 'web'e bağlar.

Kripto AdıAO

Maksimum Arz3,011,784.55013567

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--