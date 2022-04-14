AP3X

APEX, yalnızca Prime ağında çıkarılan Apex Fusion ekosisteminin yerel tokenidir. Birbirine bağlı blok zinciri ağlarında işlemlere, stake etmeye ve yönetime güç sağlar. Arz ve enflasyon oranı Prime doğrulayıcıları ve merkeziyetsiz bir yönetişim sistemi tarafından yönetilir. APEX'in en küçük birimi DFM'dir. Cardano tabanlı ve EVM tabanlı zincirler arasında köprü kurarken, token miktarları aşağı yuvarlanır ve aradaki fark köprü kurma ücretine dâhil edilir. APEX, güvenlik, likidite ve ağ operasyonlarını desteklerken ekosistem genelinde sorunsuz değer transferi sağlar.

Kripto AdıAP3X

Maksimum Arz3,000,000,000

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network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
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