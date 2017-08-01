AR

"Arweave, blok zinciri veri depolamasında var olan ölçeklenebilirlik, veri kullanılabilirliği ve maliyet sorunlarının üstesinden gelmek için tasarlanmış yeni bir blok zinciri depolama platformudur. Bu fark, aynı zamanda Arweave ile çoğu blok zinciri depolama çözümü arasındaki farktır. Arweave ""İnternet'in göz atılabilir ev ağı"" olmayı hedeflemektedir. Arweave kendi yerel para birimi Arweave'i (AR) dahili bir değişim aracı olarak kullanmaktadır. Değeri, Arweave blok zincirine bilgi göndermek, madencileri ağı sürdürmeleri ve korumaları için ödüllendirmek, spamların yayılmasını bastırmak da dahil olmak üzere ağın pratikliğinden kaynaklanmaktadır. Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen resmi web sitesini ziyaret edin."

Kripto AdıAR

Maksimum Arz65,652,466

Arz Tarihi2017-08-01 00:00:00

Dolaşımdaki Arz65,652,466

Arz Fiyatı--

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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