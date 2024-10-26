ATT

Advertising Time Trace (ATT), RWA ve DePin teknolojilerini birleştiren bir Web3.0 projesidir. Fiziksel reklam varlıklarını, e-ticaret satıcılarını, kullanıcı kaynaklarını ve dijital teknolojiyi entegre eden yeni bir dijital reklam ekosistemi oluşturmak için benzersiz bir DA-AIOT-P ( Merkeziyetsiz Varlık- Yapay Zekâ Nesnelerin İnterneti-Ödeme) mekanizması kullanır. Ekosistem şu anda Hong Kong Lan Kwai Fong'daki bir LED ekran etrafında toplanmıştır ve Güneydoğu Asya, Japonya, Kore ve Avrupa'daki önemli ticari alanlarda genişlemektedir.

Kripto AdıATT

Maksimum Arz2,100,000,000

Arz Tarihi2024-10-26 00:00:00

Dolaşımdaki Arz125,275,489

Arz Fiyatı0.2 USDT